Oldenburg Wenn es um die Legalisierung von Cannabis geht, dann werden immer die gleichen Schauergeschichten erzählt: Cannabis sei eine Einstiegsdroge für die härteren Sachen, heißt es dann. Außerdem müsse man die Kinder und Jugendlichen davor schützen. Und natürlich werden die gesundheitlichen Gefahren des Cannabiskonsums in diesem Zusammenhang ebenfalls ausführlich beschrieben. Die Gegner der Legalisierung beten diese Argumente wie tibetanische Gebetsmühlen herunter – und liegen dabei falsch.

Klar, Cannabis kann eine Einstiegsdroge sein. Der Grund dafür ist ein einfacher. Cannabis ist in Deutschland illegal und wird deshalb meist auf dem Schwarzmarkt erworben. Die Dealer verkaufen aber in ihrem „Bauchladen“ nicht nur Cannabis, sondern gleich das ganze Spektrum der Drogenwelt. Der Weg zu Kokain, Heroin oder Crystal Meth ist so ein kurzer. Das Verkaufstalent des Dealers ist dabei entscheidend, nicht der THC-Gehalt des Cannabis.

Es mag simpel klingen, aber wenn der Verkauf von Cannabis legalisiert wird, entfallen die Berührungspunkte zu harten Drogen. Dass man dadurch der Organisierten Kriminalität auch einen nicht unwesentlichen Geldhahn zudreht, ist nur ein weiterer positiver Effekt.

Aber was ist mit dem Schutz der Kinder? Dazu genügt ein Blick in die US-Bundesstaaten Colorado und Washington, in denen Cannabis bereits seit Jahren legalisiert ist. Der Cannabiskonsum ist dort laut der zuständigen Gesundheitsbehörden an den Schulen um mehrere Prozent zurückgegangen. In Alaska und Oregon blieben die Zahlen gleich. Einen Zuwachs an minderjährigen Konsumenten gab es in keinem Fall.

Und wie sieht es mit den schweren Folgen für die Gesundheit aus? Cannabis kann stark abhängig machen und psychische Störungen verursachen. Dies ist allerdings statistisch die Ausnahme und nicht die Regel. Fakt ist, dass Cannabis einen medizinischen Nutzen hat – und nicht ohne Grund auch bei uns auf Rezept erhältlich ist.

In den USA ist diese Form der medizinischen Behandlung mittlerweile in 46 der 50 Bundesstaaten erlaubt. Die Steuereinnahmen finanzieren Krankenhäuser, Kultureinrichtungen und Schulen. Das ist auch in der US-Politik angekommen. So sind 67 Prozent der konservativen Republikaner für die Cannabis-Legalisierung.

Pro Jahr sterben in Deutschland rund 74.000 Menschen an den Folgen des Alkoholkonsums, für 120.000 Tote jährlich ist Tabakgenuss verantwortlich. Die Zahl derjenigen, die an einer Überdosis Cannabis zu Tode kamen: 0. Letztere Zahl gilt übrigens auch für die USA.