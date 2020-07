Nwz-Rezension: Wie man einen Landwirt fertig macht

Oldenburg Da ist zunächst der Blick in den ländlichen Raum. „Als der Sozialismus aufs Dorf kam“ führt abermals die Legende von der „Freiwilligkeit“ der so genannten „Kollektivierung“, also der Gründung von Zwangsgenossenschaften, ad absurdum. In den Aufzeichnungen des sächsischen Bauern Rudolf Walrabe wird detailliert beschrieben, wie der Mittelbauer von seinem 43 Hektar großen Hof mit subtilen und weniger subtilen Mitteln von der SED vertrieben wird. Im westdeutschen Exil schrieb Walrabe schließlich seine Geschichte nieder.

Es ist eine beklemmende Schilderung, wie die sozialistischen Agrar-Funktionäre Schritt für Schritt die Existenz des Landwirts vernichten. Zunächst beseitigen sie jedes freie Wirtschaften. Walrabe wird detailliert vorgeschrieben, was er in welcher Menge anzubauen hat. Kombiniert wird das mit unmöglich zu erfüllenden Ablieferungsquoten, lächerlichen Festpreisen und Verpflichtungen zum Kauf gänzlich unnötiger Betriebsmittel. Schließlich setzt die Partei über die Besteuerung des Betriebes die finalen Daumenschrauben an. Das Buch endet bitter: Der sächsische Bauer muss sich im westdeutschen Exil fragen lassen, wie er nur seinen Hof verlassen konnte.

Im zweiten Buch schildert Falk Mrázek seine abenteuerliche Flucht aus der DDR. Der spätere Journalist lässt sich mit 17 Jahren absichtlich von DDR Grenzsoldaten festnehmen, um von der Bundesregierung in den Westen freigekauft zu werden. Das gelingt ihm – zu einem hohen Preis. Mrázek landet in einem der wenig bekannten DDR-Arbeitslager und erlebte die Brutalität der Zwangsarbeit für die marode DDR-Wirtschaft. Hier liegt das besondere Verdienst dieses Buches: Es wird deutlich, in welchem Ausmaß und unter welchen Bedingungen das SED-Regime zu Zwangsarbeit griff, um seiner kollabierenden Ökonomie eine Galgenfrist zu schaffen. Prädikat: menschenverachtend.