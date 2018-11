Oldenburg Auf ein Neues: Unsere Kollegen Dr. Alexander Will (47) und Thomas Haselier (63) haben erneut den Chatroom zur politischen Kampfarena gemacht. Der bekennende Konservative Will und der überzeugte „demokratische Sozialist“ Haselier schonen sich nicht, wenn es darum geht, aktuelle politische Entwicklungen aus ihrer jeweiligen Perspektive gegenüberzustellen.

Ihr Schlagabtausch soll auch diesmal nicht Privatsache bleiben. Denn beide sind erfahrene Journalisten, profilierte Kommentatoren und streitbare Geister. Wir lassen Sie also erneut mitlesen, wenn es bei Will und Haselier zur Sache geht. Auch künftig veröffentlichen wir regelmäßig ihre Chat-Duelle – damit Sie sich daran reiben, sich auf die eine oder andere Seite schlagen und sich selbst eine Meinung bilden können.○

Alle vollständigen Streitgespräche in Gesamtlänge finden Sie unter

Thema der heutigen Kolumne sind die Zwischenwahlen in den USA und die Bedeutung des Ausgangs für den umstrittenen amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Unsere beiden Kommentatoren kommen – wenig überraschend – zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen.

