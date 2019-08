NWZ unterwegs: Will macht Ostdeutschland

Oldenburg Im September und Oktober stehen Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern Brandenburg, Sachsen und Thüringen ins Haus. In allen diesen Ländern verlieren die etablierten Parteien an Zuspruch – zugunsten der AfD. Was ist da also im Osten los? Warum dieser Zuspruch für die AfD? Alexander Will (48), Nachrichtenchef der , hat sich auf den Weg gemacht und trifft in der Region Menschen, die Aufklärung geben können. Von der Reise gibt es auf NWZonline ab Sonntag ein regelmäßiges Blog. In den Wochen vor der Wahl folgen dann ausführliche Berichte, Analysen, Podcasts und Interviews.

Das Will-Blog im Netz: