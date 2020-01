Oldenburg Das Oberlandesgericht Oldenburg hat in einem Urteil Recht zur Erbfolge gesprochen und präzisiert. In dem Urteil des 3. Zivilsenats ging es um ein Testament, in dem sich die Eheleute gegenseitig zu Alleinerben eingesetzt hatten, was häufig passiert. Dieses Testament hatte ein Notar beurkundet. In dem Testament hatten die Eheleute verfügt, dass nach dem Tod des Letztversterbenden die „gemeinschaftlichen Abkömmlinge“ zu gleichen Teilen erben. Allerdings enthielt das Testament auch einen Passus, wonach der überlebende Partner die Erbfolge abändern könne.

Die überlebende Ehefrau machte von dieser Möglichkeit Gebrauch. Sie setzte ihre eine Tochter und deren Sohn als Erben ein. Die andere Tochter bezweifelte, dass das möglich ist und klagte dagegen. Die Eheleute hätten verfügt, dass nur die gemeinschaftlichen Abkömmlinge erbberechtigt seien. Unter gemeinschaftlichen Abkömmlingen seien die gemeinsamen Kinder zu verstehen. Deshalb sei es nicht möglich, den Enkel als Erben einzusetzen. Erben seien die beiden Töchter der überlebenden Ehefrau.

Das Landgericht Osnabrück gab der Klägerin Recht. Erben seien die gemeinsamen Kinder der Eheleute geworden. Die Einsetzung des Enkelsohns durch die Ehefrau sei nach dem gemeinsamen Testament nicht möglich gewesen. Dagegen wandten sich die von der Ehefrau eingesetzte Tochter und deren Sohn mit ihrer Berufung zum Oberlandesgericht. Sie vertraten die Auffassung, das Testament der Ehefrau sei wirksam. Sie hätte auch den Enkel einsetzten dürfen.

Die Berufung hatte Erfolg. Der Zivilsenat des Oberlandesgerichts Oldenburg hält das Wort „Abkömmlinge“ sei nicht allein auf Kinder beschränkt. „Abkömmlinge“ heiße auch Enkel, Urenkel usw., so der Senat. Dies ergebe sich bereits aus dem Gesetz (§ 1924 BGB). Seien nur die Kinder gemeint gewesen, hätten die Eheleute auch den Begriff „Kinder“ gewählt. Es sei auch plausibel, dass die Eheleute alle ihre zum Zeitpunkt des Erbfalls lebenden Abkömmlinge – ob Kinder, Enkel oder Urenkel – gleichbehandeln wollten. Denn häufig hätten die eigenen Kinder beim Versterben der Eltern bereits eine gefestigte Lebensstellung, während die Enkel und gegebenenfalls die Urenkel sich noch ihr eigenes Lebensumfeld schaffen müssten und eher finanzielle Unterstützung nötig hätten. Es sei auch nachvollziehbar, dass die Eheleute alle Abkömmlinge gleich behandeln wollten und der Umfang des Erbes der einzelnen Enkelkinder nicht davon abhängen sollte, ob ihre Eltern noch lebten und wie viele Geschwister sie jeweils hätten.

Oberlandesgericht Oldenburg, Az. 3 U 24/18, Urteil vom 11.09.2019.