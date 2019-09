Oldenburg: Protestzug zieht über Nordtangente

Oldenburg Autofahrer aufgepasst: Zu einer Demonstration für eine zukunftsweisende Mobilitäts- und Verkehrspolitik werden in Oldenburg an diesem Samstag mehrere Hundert Radfahrer erwartet. Die Route führt ab 15.30 Uhr vom Bahnhof um die Innenstadt herum über die Donnerschweer Straße zur Nordtangente, die von den Radlern gegen 16 Uhr bis zur Abfahrt Nadorst befahren wird. Zurück in die Innenstadt geht’s über die Nadorster Straße mit einer Zwischenkundgebung an der Hauptstraße in Eversten.