Oldenburg Prof. Dr. Gerhard Zotz ist Tropenökologe und leitet die Gruppe Funktionelle Ökologie der Pflanzen an der Universität Oldenburg. Auch wenn das Amazonasgebiet weit weg von Deutschland sei, lasse sich ein Zusammenhang aus unserem Verhalten und den Bränden herstellen, erläutert der 59-Jährige im Gespräch mit der Nordwest-Zeitung.

Tropenökologe Prof. Dr. Gerhard Zotz Archivbild: Uni Oldenburg

Die Abholzung des Regenwalds in Brasilien sei größtenteils der Viehzucht und zum Teil auch dem Soja-Anbau geschuldet – welcher dann letztlich auch in unserer Region an Tiere verfüttert werde. „Wir leben natürlich auf Kosten der Tropen“, sagt Zotz.

Im Hinblick auf Jair Bolsonaros Erklärung, es handle sich um eine interne Angelegenheit Brasiliens, bei der sich andere Länder nicht einzumischen hätten, sagt Zotz: „Wir haben eine Welt und kriegen immer mehr mit, wie etwas zusammenhängt. Die CO2-Emissionen, die verursacht werden, vernichten viel an Kohlenstoffvorräten, die eigentlich dort fixiert sind. Das sind Riesenmengen, die uns alle betreffen. Aber wir sind nationalstaatlich organisiert, und jeder muss vor seiner Haustür kehren.“ Zotz berichtet aber auch von einem Doktoranden aus Brasilien, der mit dem Präsidenten Bolsonaro „wahrlich nicht konform gehen“ würde, sowie anderen Kollegen aus Brasilien, die entsetzt seien: „Gerade, was das Grüne angeht, ist der Mann eine endlose Katastrophe.“

Der Wissenschaftler sieht sich selbst als Weltenbürger und plädiert dafür, dass sich Nationen ihrer jeweiligen Verantwortung stellen; „dass wir sagen: ,Gemeinsam wuppen wir das!‘“, so Zotz. Man sollte Anreize schaffen, dass Länder merken: Sie tun nicht anderen Ländern einen Gefallen, sondern sich selber, wenn sie ihre Ressourcen vernünftig nutzen.