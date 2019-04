Oldenburg /Osnabrück /Hannover Fünf Wochen vor der Europawahl am 26. Mai suchen einige Kommunen in Niedersachsen noch ehrenamtliche Wahlhelfer. Dies ergibt sich aus einer Umfrage der Nachrichtenagentur dpa. In mehreren großen Städten ist die Quote der benötigten Helfer aber schon fast erfüllt. In den Rathäusern geht man davon aus, dass bis zum Wahltermin genügend Freiwillige gefunden werden können. Nach Angaben der Landeswahlleitung werden für die Wahl zum Europäischen Parlament rund 65 000 Wahlhelfer in Niedersachsen gebraucht. „Personen, die gern bei der Auszählung der Wahl mithelfen möchten, wenden sich bitte an ihre Heimatgemeinde“, sagte eine Sprecherin.

Gesucht werden Stimmzähler beispielsweise in Oldenburg. „Die Resonanz der freiwilligen Wahlhelfer reicht voraussichtlich nicht, um den Gesamtbedarf zu decken“, sagte Sprecher Stephan Onnen. Dort werden 848 Wahlhelfer gesucht, bislang haben sich 252 Bürger gemeldet.

In Osnabrück, wo zum Auszählen der Stimmen 1100 Helfer gebraucht werden, gibt es bislang 850 Zusagen. „Im Augenblick läuft es ganz gut, ich hoffe, dass es so weitergeht“, sagte der Leiter des Wahlbüros, Uwe Schmidt. In Osnabrück werden die Wahlberechtigten zugleich mit der Europawahl über einen Bürgerentscheid abstimmen können. Dabei geht es um die Frage, ob die Stadt eine eigene kommunale Wohnungsgesellschaft gründen soll.

Auch in Lüneburg läuft parallel zur Europawahl noch eine weitere Abstimmung: Die Bürger sollen über einen neuen Landrat entscheiden. Insgesamt werden in Lüneburg 660 Stimmzähler gebraucht. Bislang haben sich 450 Freiwillige gemeldet. Für die Re­krutierung der noch fehlenden Kräfte setzt die Stadt auf Zeitungsaufrufe, Radiobeiträge, persönliche Ansprachen und das Melderegister.

In Hannover ist die Situation entspannt. Hier gibt es 385 Urnenwahlbezirke, 84 Briefwahlbezirke und insgesamt 3900 Wahlhelfer. In den meisten Wahlbezirken habe man die Helfer zusammen, sagte Stadtsprecher Dennis Dix. Die Wahlhelfer müssten sechs bis sieben Stunden für ihre ehrenamtliche Tätigkeit einplanen. Dafür gibt es eine Aufwandsentschädigung von 30 Euro, Mitglieder des Wahlvorstands erhalten 40 Euro.

Auch in Braunschweig sind die benötigten 2000 Wahlhelfer rekrutiert, in Wolfsburg immerhin 99,5 Prozent der 906 Wahlhelferposten besetzt.