Oldenburg Das Thema Klimaschutz beschäftigt die Bundesbürger offenbar immer mehr – und viele ärgert, dass in diesem Bereich zu wenig passiert. Laut aktuellem Politbarometer, das für diese Zeitung und das ZDF ermittelt wird, ist der Anteil der Befragten, die Defizite beim Klimaschutz sehen, deutlich angestiegen: Nach 52 Prozent im November 2016 und 57 Prozent im November 2017 meinen heute 68 Prozent aller Bundesbürger, dass in Deutschland für den Klimaschutz „zu wenig“ getan wird. Nur zwölf Prozent sagen „zu viel“ und 19 Prozent halten das Engagement für Klimaschutz in Deutschland für „gerade richtig“. Trotz dieser Unzufriedenheit lehnen allerdings 61 Prozent die Einführung einer CO2-Steuer ab. Weitere Ergebnisse des Politbarometers:

• E-Scooter

53 Prozent der Befragten fänden es gut, wenn die elektrischen Tretroller auch in Deutschland erlaubt werden, 43 Prozent fänden das nicht gut. Deutliche Unterschiede gibt es hier in den Altersgruppen, je jünger die Befragten, desto höher die Zustimmung.

• Masern-Impfpflicht

Der Vorschlag von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), eine Impfpflicht einzuführen, trifft auf breite Resonanz: 84 Prozent der Befragten sprechen sich dafür aus, 15 Prozent sind dagegen.

• Kühnerts Thesen

Den Vorschlag des Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert, wichtige Unternehmen wie etwa BMW zu kollektivieren, also zu enteignen und in staatliche Hände oder die der Mitarbeiter zu übergeben, erachtet nur eine Minderheit von 15 Prozent als gut, 80 Prozent lehnen dies ab.

• Merkels Zukunft

Es bleibt dabei: Eine Mehrheit (68 Prozent) fände es gut, wenn Angela Merkel – wie von ihr angekündigt – bis 2021 Bundeskanzlerin bleibt. Nur 29 Prozent fänden das nicht gut. Positiv wird ein Verbleib Merkels im Kanzleramt bis 2021 von 88 Prozent der Unions-, 74 Prozent der Grünen-, 72 Prozent der SPD-, 66 Prozent der Linke- und 65 Prozent der FDP-Anhänger gesehen, aber nur von jedem Fünften im AfD-Lager.

In diesem Jahr fällt das Interesse für die Europawahl deutlich höher aus als vor fünf Jahren: Damals gaben zu einem vergleichbaren Zeitpunkt Anfang Mai lediglich 35 Prozent an, dass sie sich sehr stark oder stark für die Europawahl interessieren. Jetzt sind es 56 Prozent.

• Sonntagsfrage

Wenn am Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, würde sich die Union auf 30 Prozent verbessern (plus zwei) und die SPD wieder auf 16 Prozent zurückfallen (minus eins). Die AfD käme auf 14 Prozent (plus eins), die FDP auf sieben Prozent (minus eins), die Linke auf acht Prozent (minus eins) und die Grünen blieben bei 20 Prozent.