Oldenburg Mehrere Dutzend Beschäftigte des Klinikums in Oldenburg haben am Montagabend gegen eine aus ihrer Sicht einseitig negative Darstellung des Klinikums in der Öffentlichkeit protestiert. Mit Plakaten „Wir sind das Klinikum“ forderten die Beschäftigten am Rand der Sitzung des Rates der Stadt, die wertvolle Arbeit der Mitarbeiter und des Klinikums besser wertzuschätzen.

Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann äußerte Verständnis für die schwierige Lage der Mitarbeiter. Das Klinikum befinde sich in einer komplizierten Situation. Die Stadt werde alles tun, das Haus in ruhiges Fahrwasser zurückzuführen.