Allgemeinmediziner im Corona-Podcast: Impfung für alle – Das erwartet Hausarzt Dr. Jahn

Oldenburg /Schortens Zurzeit muss sich Hausarzt Dr. Burkhard Jahn aus Schortens bei den Corona-Impfungen an eine festgelegte Reihenfolgen halten. Risikogruppen sollen zuerst geimpft werden. Einzig für den Impfstoff von Astrazeneca wurde diese Priorisierung bereits Anfang Mai aufgehoben.

Am 7. Juni soll diese vorgeschriebene Impfreihenfolge für alle zugelassenen Impfstoffe entfallen. Alle Personen ab 16 Jahren können dann einen Termin vereinbaren. Doch die Verfügbarkeit der Impfstoffe ist weiterhin begrenzt. Deswegen kann nicht jeder Impfwillige im Juni sofort eine Impfung erhalten. Wie er als Hausarzt mit dieser Situation umgeht, wie die Impfungen momentan bei ihm ablaufen und wie er in die kommenden Wochen blickt, erklärt Dr. Burkhard Jahn im aktuellen Corona-Podcast. Dr. Jahn ist Facharzt für Allgemeinmedizin in Schortens, Buchautor und Kolumnist bei der Nordwest-Zeitung.