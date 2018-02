Oldenburg Die SPD steckt im historischen Umfragetief. Sie ist eine Volkspartei, von der sich das Volk abwendet und deren eigene Mitglieder immer unzufriedener sind. Die Gründe für die Krise der Genossen sind zahlreich – und hausgemacht.

Das ewige Erneuerungsversprechen

Seit 2005 wird mit jeder Wahl eines SPD-Vorsitzenden ein großes Ziel mit ausgegeben: die personelle und thematische Erneuerung der Partei. Zwar wechselten die Genossen in den folgenden Jahren munter ihre Chefs aus, aber mehr passierte eigentlich nicht.

2008 wurde Franz Müntefering erneut zum Parteichef gewählt, nachdem er drei Jahre zuvor bereits von Matthias Platzeck an der Parteispitze abgelöst worden war. Auf Münteferings zweiten Versuch folgte schon 2009 Sigmar Gabriel, der während seiner Herrschaft eher für Stillstand als Bewegung bei den Sozialdemokraten sorgte. 2017 kam schließlich Martin Schulz an die Macht. Dessen große Innovation im Wahlkampf sollte der unaufhaltsame „Schulzzug“ werden – aber selbst diese Idee war ja irgendwie bei Willy Brandt geklaut.

Wenn die Sozialdemokraten dieser Tage also wieder von Erneuerung fabulieren, dann macht das nur wenig Hoffnung.

Martin Schulz

Der sozialdemokratische Ritter von der traurigen Gestalt: Wenn es einen großen Verlierer der Bundestagswahl 2017 gibt, dann ist es Martin Schulz. Und wenn es einen großen Verlierer nach der Wahl gibt, dann ist das auch Martin Schulz.

Der Weg von seiner klaren GroKo-Absage bis zum Abfeiern der Sondierungsgespräche hat nicht nur ihn, sondern der gesamten Partei die Glaubwürdigkeit gekostet. Hinzu kam ein wenig schmeichelhaftes Porträt im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, das vor allem eines deutlich machte: Schulz war mit seiner Kanzlerkandidatur schlichtweg überfordert. Sein Versagen steht auch für das Versagen der ganzen Partei, einen Spitzenkandidaten zu finden, der beim Wahlvolk ankommt. Aber das hat bei der SPD mittlerweile Tradition.

Olaf Scholz

Olaf Scholz mag das SPD-Parteibuch besitzen, ein echter Sozialdemokrat ist Hamburgs Erster Bürgermeister jedoch schon lange nicht mehr. Er vertritt seit Jahren Positionen, die eher zur CSU passen als zu den Genossen. Scholz steht für den zwangsweisen Einsatz von Brechmitteln bei mutmaßlichen Drogendealern, die Einführung der umstrittenen Gefahrengebiete in der Hansestadt und Gerhard Schröders Reformpolitik.

Während des G-20-Gipfels in Hamburg versprach der kommissarische SPD-Vorsitzende seinen Bürgern Sicherheit – und ließ sie dann grandios im Stich. Als im Stadtgebiet die Autos brannten und Plünderer ihr Unwesen trieben, kümmerte sich die Polizei unter seiner Aufsicht lieber um die Sicherheit der Staatsoberhäupter und prügelte auf friedliche Demonstranten ein.

Der lange Schatten der GroKo

Die Große Koalition hat der SPD mehr geschadet als genutzt. Zwar konnten die Genossen der GroKo zum Start nach der Bundestagswahl 2013 ihren Stempel aufdrücken, doch das war es auch schon. Bei den sozialen Themen Flüchtlingspolitik und Ehe für alle nahm ihnen sogar Kanzlerin Angela Merkel höchstpersönlich die Wurst vom Brot. Die Sozialdemokraten schauten nur verwundert zu.

Die Wähler straften 2017 die SPD für ihre GroKo-Performance ab. Und auch die Bemühungen der Jusos um ihren Vorsitzenden Kevin Kühnert, eine Wiederholung des Desasters zu verhindern, zeigen, wie sehr die Basis von einer Führung desillusioniert ist, die sich eher um Posten und Macht zu sorgen scheint als um die klassischen sozialdemokratischen Werte.

Der Drang zur Mitte

Die SPD möchte es – ähnlich wie die CDU – jedem recht machen und sieht sich inzwischen als Partei für die Mitte der Gesellschaft. Themen rund um die soziale Gerechtigkeit, die einstige Kernkompetenz der SPD, lässt sie deshalb links liegen und entfremdet sich dadurch mehr und mehr von ihrer Stammklientel. Letztlich weiß kaum ein Wähler, für welche sozialen Werte die SPD noch steht. Die Partei der kleinen Leute ist sie nicht mehr.

Andrea Nahles

„Ab morgen kriegen sie in die Fresse!“ Mit diesem knackigen Spruch kündigte Andrea Nahles die Oppositionszeit der SPD nach der Bundestagswahl 2017 an. Jetzt macht sie Werbung für die GroKo. Dass sie auch noch im Schnellverfahren nach dem unrühmlichen Schulz-Abgang zur Parteichefin ernannt werden sollte, kommt ebenfalls bei der Basis nicht gut an. Auch sie hat bereits ihre Glaubwürdigkeit größtenteils verspielt. Nun soll also ausgerechnet Nahles das Ruder des sinkenden SPD-Schiffs in der Öffentlichkeit herumreißen. Ob ihr das gelingt, ist mehr als fraglich.

Gerhard Schröder

Der Altkanzler als Altlast. Dass Schröder einst während seiner Regierungszeit mit der Agenda 2010 den Sozialstaat fast abschaffte und damit einen Kurswechsel in der SPD einläutete, haben viele Wähler inzwischen vergessen. Dafür macht er nun mit seiner hoch bezahlten und höchst umstrittenen Tätigkeit als Lobbyist für eine Ostsee-Pipeline und den russischen Ölkonzern Rosneft viele negative Schlagzeilen, die auf die Partei abfärben. Kaum ein Sozialdemokrat verkörpert inzwischen den Archetypus des selbstgefälligen und unmoralischen Politikers stärker als Gerhard Schröder.