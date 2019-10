Oldenburg „Bauern verpisst euch aus unserer Stadt“, so oder so ähnlich war es in den sozialen Medien zu lesen, als Landwirte zu Tausenden mit Treckern in die Großstädte fuhren und damit den Verkehr lahmlegten. Begleitet wurde das ganze mit Beschimpfungen als Tierquäler, Wasserverseucher oder Umweltschänder allgemein. Aber das ist eine Seite.



Viele äußerten für die Bauern und ihre Existenzsorgen Verständnis. Munterten sie auf, likten die Aktion und meinten, dass auch Landwirte ein demokratisches Recht auf Protest haben und schrieben, dass es legal sei, mit einem Traktor in die Stadt zu fahren.

Fest steht: Kein Thema wurde in letzter Zeit auf NWZonline oder unter den von der NWZ auf Facebook geposteten Artikeln so vehement, leidenschaftlich, polemisch und vorurteilstriefend kommentiert wie der Bauernprotest. Schlimmer ist es nur noch bei Greta Thunberg.

Was auffällt – wenn man Facebookfreunde auf dem Land und der Großstadt hat – ist, dass die Meinungen auch geografisch auseinandergehen. Während sich gerade die Kumpels vom Lande mit den Bauern solidarisch zeigen, hält sich bei den Stadtfreunden das Verständnis manchmal in Grenzen.

Die Kluft zwischen Stadt- und Land-Mentalität lässt sich immer häufiger beobachten. Vor allem bei der Diskussion um den Klimaschutz. Hier im Mittelpunkt: das Auto. Wenn man auf dem Dorf aufwächst – ohne richtige Bus- und Bahnverbindungen – ist das Auto der Weg in die Freiheit, die einzige Möglichkeit, um mal herauszukommen. Vielen Metropolen-Bewohnern, die alles mit Rad, Bus und Bahn besuchen und erledigen können, fehlt hier das Verständnis – und sie verdammen den rollenden „Klimakiller“.

Allerdings fehlt auch so manchem Landbewohner die Sensibilität, dass in der Stadt andere Regeln gelten. Dass man nicht überall hin gurken und parken kann. Dass Park & Ride durchaus sinnvoll ist.

Schlimm wird es nur, wenn die Moralkeule ins Spiel kommt und vom hohen Ross aus argumentiert wird. Dann eskaliert die Situation und es wird schnell hässlich. Keiner lässt sich gern sagen, dass er falsch lebt – oder weltfremd und arrogant ist. Zum Glück wird im Leben nichts so heiß gegessen, wie es in den sozialen Medien gekocht wird – auch wenn Bauernkinder teilweise schon von ihren Mitschülern gemobbt werden. Um das Verhältnis zwischen Bauern und Teilen der Bevölkerung wieder ins Lot zu bringen hilft nur (Weiter-) Bildung.

Jeder sollte sich informieren: Wie werden die Produkte angebaut, abgebaut oder hergestellt, die ich konsumiere? Beispielsweise Kleidung, Handys oder Erdöl – alles teilweise hochproblematisch. Oder wo kommen meine Nahrungsmittel her? Apfelsaft, Tomatenmark, Obst, Gemüse: Vieles, was wir aus deutschen und europäischen Ländern wähnen, kommt tatsächlich massenweise in Dosen aus China. Deutlich umweltschädlicher hergestellt als in Deutschland. Und jeder, der künftig Dank Mercosur-Abkommen günstige Agrar-Produkte aus Südamerika kauft, sollte daran denken, was besonders in Brasilien geschieht. Dort schaffen Farmer gerade per Brandrodung neue Anbau- und Weideflächen im Amazonas-Regenwald.

Unsere Landwirte haben Angst, dass der Verbraucher dann diese Billigprodukte kauft, und sie irgendwann die Höfe schließen müssen. Allerdings sollten Bauern beachten, dass ein „Weiter so“ nicht mehr geht. Auch wenn sie von Märkten, Politikern, Beratern auf maximalen Ertrag getrimmt wurden – viele kritische Bürger schauen seit einiger Zeit genauer hin. Sind mit Anbau und Tierhaltung und den Auswirkungen auf die Umwelt nicht mehr einverstanden.

Doch damit sich was ändert, müssen alle mitmachen: Politik, Bauern und Verbraucher. Den Hilfeschrei der Landwirte mit ihren Protesten sollte man nicht verächtlich machen. Denn wenn uns irgendwas überhaupt nicht weiterhilft, ist es das An-die -Gurgel-gehen im Internet.