Oldenburg SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat es als Fehler bezeichnet, dass die SPD im Wahlkampf keine erkennbare Position zum Klimaschutz entwickelt hat. „Am Ende wollen die Leute eine Meinung hören, und wir hatten keine“, sagte Klingbeil am Dienstagabend bei der Diskussion mit Lesern im NWZ-Medienhaus. Seine Vorstellung zu diesem Thema sei eine Verbindung von Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit, sagte Klingbeil. Die Klimaschutz-Programmatik sei leider nicht vor der Europawahl formuliert worden. Die Position zum Klimaschutz gehöre zu einem von mehreren Aufgabenfeldern und werde demnächst vorgestellt. Ein generelles Kernproblem der SPD sei, dass sie ihre eigenen politischen Erfolge nicht anerkenne. Anspruch der SPD müsse sein, Volkspartei zu sein und Politik für die Mehrheit der Bevölkerung zu machen.

Klingbeil stellte sich den Fragen von NWZ-Chefredakteur Lars Reckermann und dem NWZ-Landeskorrespondenten aus Hannover, Lars Laue. 40 Zuhörer verfolgten die Veranstaltung und brachten sich selbst mit Fragen ein. Die Reihenfolge der Fragen war ausgelost worden. Den beiden Journalisten gelang es jedoch nicht, Klingbeil Namen möglicher Kandidaten für den SPD-Fraktionsvorsitz zu entlocken. Er bedauerte es, dass die inhaltliche Diskussion zugunsten von Personaldebatten ausgeblendet würde. Dass SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzende Andrea Nahles die Abstimmung über den Fraktionsvorsitz vorziehen wolle, könne er verstehen. „Das ist konsequent, nachdem sie zwei Wochen lang in der Zeitung lesen konnte, was gegen sie vorbereitet wird.“

Ob die Partei wegen der Stimmenverluste bei den Wahlen finanzielle Probleme bekommen werde, wollte Jens Kamps aus Zetel wissen. „Wir haben das im Griff“, sagte Klingbeil. Zurzeit laufe ein Programm, um die Parteiarbeit stärker zu zentralisieren. Es könne Sinn ergeben, überall die gleiche Informationstechnologie zu nutzen. Schwieriger sei schon der Umgestaltungsprozess im Willy-Brandt-Haus, der Parteizentrale. Dort müsse Personal reduziert werden, zugleich müsse aber die Aufmerksamkeit den sozialen Medien gewidmet werden. „Da muss sich die SPD entwickeln“, sagte Klingbeil, der selbst den Kurznachrichtendienst Twitter nutzt und reichlich mit Tweets bedient.

Das Thema Klimaschutz war mehrfach Thema von Leserfragen. Helga Ostendorf aus Wardenburg wollte wissen, wie die Position der SPD zur Bio-Landwirtschaft ist. „Viel zu viel Geld“ werde von der EU für die Direktzahlungen an die Landwirtschaft, die sogenannte erste Säule der EU-Förderung, verwendet. „Wir wollen, dass mehr Geld von der ersten in die zweiten Säule kommt“, sagte Klingbeil. Die zweite Säule bezeichnet Förderprogramme zur Nachhaltigkeit und umweltschonenden Bewirtschaftung. Dass Bio-Produkte gegenwärtig teurer seien, habe auch damit zu tun, dass die konventionellen landwirtschaftlichen Produkte zu billig seien.

„Was soll beim Klimaschutz passieren“, fragten mehrere Leser. „Ohne die SPD hätte es keinen Atomausstieg gegeben, und auch keinen Ausstieg aus der Kohleverstromung“, sagte Klingbeil. Deutschland sei das einzige Land in Europa, das den Atom- und Kohleausstieg beschlossen habe. SPD-Umweltministerin Svenja Schulze habe deshalb das Klimaschutzgesetz mit verbindlichen CO2-Werten für einzelne Sektoren vorgelegt. Es sei im Übrigen nicht gut, wenn aufgrund der Klimaschutzkriterien Arbeitsplätze wegfielen, umso wichtiger sei es, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die SPD werde keine Politik gegen Pendler und Mieter machen, weil etwa Mobilität oder Wohnraum wegen Klimaschutzkriterien sich verteuere. Anders sei es, wenn aus Klimaschutzgründen für Flüge mehr zu bezahlen sei.

Ursula Höpken aus Oldenburg fragte zu Koalitionsabsichten der SPD. Er habe kein Problem mit einer rot-rot-grünen Koalition, sagte Klingbeil. Die Frage stelle sich aber zurzeit überhaupt nicht, weil die SPD nur 15 Prozent der Stimmen habe. „Da muss ich mir keine Gedanken machen, mit wem ich regiere. Die SPD muss wieder stark werden“, sagte der Generalsekretär. Die einzige Verbindung, die er ausschließe, sei die zur AfD.

Dass die Politik in Talkshows stattfinde, beklagte Dieter Schimmelpfennig aus Hude. Er selbst habe keine Talkshows angeschaut, bis er Generalsekretär der SPD wurde, gestand Klingbeil. „Ich finde Talkshows furchtbar.“ In anderen Gesprächsformaten könne man ausreden, lobte er das NWZ-Format „Rein in den Sessel - raus mit der Sprache“. Und er bevorzuge das Format Podcast – also das aufgezeichnete Gespräch, das ins Netz gestellt wird. Er verspüre mittlerweile das Bedürfnis bei den Bürgern nach längeren Antworten, ein Interesse an der Politik, „dass näher hingeschaut wird“.

Anja Otzipka brach eine Lanze für den früheren Bundesvorsitzenden und Spitzenkandidaten Martin Schulz. Er habe ein gutes Verhältnis zu Martin Schulz, sagte Klingbeil. Schulz selbst habe ihn zum Generalsekretär gemacht. Allein im Europawahlkampf habe Schulz 94 Wahlkampftermine absolviert. Schulz’ Fehler sei es gewesen, dass der nach der Entscheidung zur Regierungsbeteiligung gesagt habe, er wolle Außenminister werden.

Angelika Kohn beklagte, dass in der SPD die Personaldebatte überhand nähmen, „reflexartig und das nach verlorenen Wahlen“. Die Reduzierung auf komplexer Probleme auf Personalfragen sei falsch, sagte Klingbeil. Man müsse stattdessen über die Strategiefähigkeit der Partei nachdenken. Anspruch müsse es sein, Volkspartei zu sein (und Politik für die Mehrheit der Bevölkerung zu machen) und Wahlen zu gewinnen. „Wollen wir als Partei ausgerichtet sein an Nischenthemen oder an der Regierungsführung“, fragte Klingbeil. Kritik, die SPD betreibe den Erneuerungsprozess halbherzig, entgegnete der Generalsekretär mit den drei Schwerpunktthemen, die die Partei organisieren müsse. Der erste inhaltliche Schwerpunkt sei die Fokussierung auf den Bereich Sozialstaat, Pflege und Rente. Der zweite Schwerpunkt sei das Thema Arbeit und Klima. Der dritte Schwerpunkt sei der Umbau der Partei, „wie kann die Parteiarbeit digitalisiert werden“. Die Fokussierung auf soziale Kompetenz habe sich nicht ausgezahlt für die SPD, hielt ihm Christian Neumann entgegen. Er mache Politik, weil er von etwas überzeugt sei, sagte Klingbeil. Und Ulfert Kaufmann beklagte, dass die SPD die Renten gekürzt habe. Es sei eines der Kernprobleme der SPD, dass sie ihre Erfolge nicht als Erfolg wahrnehme. Er nannte die Erfolge bei der Einführung des Mindestlohns oder die Quote für Frauen in Aufsichtsräten. „Last uns die Haltung entwickeln: Das war gut“, forderte Klingbeil von seiner Partei.