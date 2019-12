Oldenburg Die SPD will auf dem an diesem Freitag beginnenden Parteitag ihr neues Führungsduo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans bestätigen. Sind die beiden fit für die SPD-Führung? Beginnt die Partei mit ihnen den endgültigen Marsch in die linke Ecke des politischen Spektrums? Und: Welche Politik soll die SPD nun betreiben – in der Groko oder allein? Muss sie die Schröder-Zeit beerdigen und eine „moderne Sozialpolitik“ entwickeln? Über all diese Fragen streiten die beiden NWZ-Redakteure Thomas Haselier und Alexander Will.