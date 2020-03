Coronakrise: Oldenburger Laves-Labor soll aushelfen

Oldenburg /Stuttgart Niedersachsen will seine Kapazitäten für Corona-Tests erhöhen und dafür auch Labore für Tierseuchen nutzen. Zwischen dem Landesgesundheitsamt in Hannover und dem Landesamt für Verbraucherschutz (Laves) in Oldenburg läuft derzeit „ein enger Austausch“, um die tiermedizinischen Labore auch für menschliche Proben heranzuziehen, wie beide Behörden am Donnerstag bestätigten. Im Laves wären mehr als 1000 Proben am Tag zusätzlich möglich. Die Zahl der Tests im Landesgesundheitsamt liegt derzeit lediglich „im niedrigen dreistelligen Bereich“ pro Tag.

Unterdessen hat der Technologiekonzern Bosch nach eigenen Angaben einen Coronavirus-Schnelltest unter anderem für Krankenhäuser und Arztpraxen entwickelt. Das vollautomatische Verfahren soll von der Entnahme der Probe bis zum Ergebnis weniger als zweieinhalb Stunden brauchen, teilte Bosch mit. Bislang beträgt die reine Testzeit etwa 4 bis 5 Stunden.