Oldenburg Keine Frage: Die zu erwartende Stärke der AfD macht die Wahlen in Sachsen und Brandenburg so brisant. Das könnte paradoxe Konsequenzen nach sich ziehen. „Je mehr Menschen die AfD wählen, desto linker könnten die Regierungen werden“, sagt NWZ-Nachrichtenchef Alexander Will im Gespräch mit NWZ-Chefredakteur Lars Reckermann. Denn eine wirkliche Machtoption hat die AfD nicht.

Video-Prognose zu den Wahlen in Sachsen und Brandenburg