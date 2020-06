Was kommt nach der Seuche?

Oldenburg Die Corona-Krise verändert das Land. Ob Bildung, Wirtschaft, Gesundheit, Kultur und auch viele Aspekte des persönlichen Lebens – alles wird von den Folgen der Pandemie beeinflusst. Aber die Krise bietet auch die Chance, Dinge in Zukunft anders und besser zu machen. Was heißt das nun für Wirtschaft, Soziales, Bildung und andere Aspekte des Lebens und auch für das ganz Private? Was haben wir aus der Krise gelernt? Was sollten wir ändern? Unsere Zeitung beginnt eine Serie, in der Haus- und Gastautoren ihre Sicht der Dinge aufschreiben, um die öffentliche Diskussion anzuregen.

