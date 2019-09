Oldenburg Die SPD setzt ihre Reihe von Regionalkonferenzen an diesem Sonntag, 15. September, in Oldenburg fort. Auf der Suche nach einer neuen Spitze für die Bundespartei stellen sich die 15 Kandidaten, sieben Duos und ein Einzelbewerber, ab 17 Uhr in der Weser-Ems-Halle vor (Einlass ab 16 Uhr). Der SPD-Bezirk Weser-Ems hat nach eigenen Angaben bereits 700 Anmeldungen vorliegen, die Parteiveranstaltung sei damit ausgebucht.

Zu den Bewerbern um die Nachfolge der vom Parteivorsitz zurückgetretenen Andrea Nahles gehören auch Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping (61) und Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (59). Das Duo wird unter anderem vom niedersächsischen SPD-Landesvorstand sowie von allen vier Unterbezirken in Niedersachsen unterstützt.

Im Interview mit der NWZ sagte Pistorius: „Wir sind ideologisch nicht zu verorten, nicht links und nicht rechts, sondern einfach pragmatisch. Wir sind Sozialdemokraten durch und durch und gehen sehr lösungsorientiert an die Probleme.“ Seine Mitstreiterin Köpping ergänzte: Wir sind ein Ost-West-Team und stehen für eine gesamtdeutsche Politik der SPD.“ Zudem zeigt sie sich begeistert vom Wettbewerb um den SPD-Vorsitz. Dieser tue der Partei unheimlich gut.