Oldenburger Münsterland /Im Nordwesten Bei den fünf Bürgermeisterwahlen am Sonntag in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta sind vier Entscheidungen gefallen. Allein in Molbergen kommt es am 16. Juni zu einer Stichwahl.

In Molbergen (Kreis Cloppenburg) holte die CDU-Kandidaten Imke Märkl (55) 38,3 Prozent. Der unabhängige Kandidat Witali Bastian (36) kam aus dem Stand als politischer Neuling auf 36,1 Prozent. Aus dem Rennen ausgeschieden ist der 46-jährige Job Westermann (25,69 Prozent).

Neuer und alter Bürgermeister der Stadt Lohne ist Tobias Gerdesmeyer. Der 45-jährige CDU-Kandidat setzte sich mit 89,15 Prozent gegen den Kandidaten der AfD, Holger Teuteberg (55), klar durch.

Entschieden ist das Rennen auch in Goldenstedt. Nachdem Alt-Bürgermeister Willibald Meyer aus Altersgründen nicht mehr antreten durfte, hatte die CDU Michael Wübbelmann (55) ins Rennen geschickt, der mit 40,2 Prozent gegen Alfred Kuhlmann (58) unterlag, der es auf 59,8 Prozent brachte. Der langjährige stellvertretende Bürgermeister Kuhlmann war nach seiner Nicht-Berücksichtigung aus der CDU ausgetreten und als Einzelbewerber angetreten.

Auch in Visbek ist die Entscheidung gefallen. Der amtierende und wieder kandidierende Bürgermeister Gerhard Meyer (CDU, 57) erhielt 75,14 Prozent, seine Herausforderer Martin Rohe (SPD, 50) und Josef Langfermann (Grüne, 59) kamen auf 10,7 beziehungsweise 14,1 Prozent.

Eine Entscheidung gab es auch in Holdorf. Amtsinhaber Dr. Wolfgang Krug (parteilos, 53) setzte sich mit 81,3 Prozent gegen Günther Weddehage (51) durch, der für die Unabhängigen Wähler angetreten war und 18,7 Prozent erreichte.

Entscheidungen gab es auch in anderen Kreisen im Oldenburger Land. In Friesland wurde Sven Ambrosy mit knapp 79 Prozent für eine dritte Amtszeit als Landrat gewählt. In Wilhelmshaven setzte sich Carsten Feist bei der Oberbürgermeister-Stichwahl gegen Dr. Niels Weller (SPD) durch. In Apen setzte sich Amtsinhaber Matthias Huber (SPD) durch. Thorsten Krettek (CDU) wird neuer Bürgermeister der Gemeinde Bockhorn. Bürgermeister in Schortens bleibt Gerhard Böhling (parteilos, 61).