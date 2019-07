OOWV muss handeln

Betrifft: OOWV-Chef: Trinkwasser hat Vorrang – Trockenheit: Landwirte bewässern häufiger – Konflikt zeichnet sich ab“, Titelseite, 6. Juli

Dass mit der Ressource Trinkwasser sparsam umzugehen ist, sollte allen bekannt sein. (...) Dass aber schon bei der ersten Hitzeperiode der normale Haushalt aufgefordert wird, Wasser zu sparen, da sonst mit Druckverlust (...) zu rechnen ist, verwundert mich sehr. Der OOWV verkauft die Hälfte des (...) Trinkwassers an die Industrie, die aber noch nie öffentlich aufgefordert wurde, Wasser zu sparen. Seit 2000 hat der OOWV kein neues Wasserwerk in Betrieb genommen. Die Wasserabgabe ist in dieser Zeit aber erheblich gestiegen. (...) Doch jetzt ist in Hoheging der Grundwasserstand so stark abgesunken, dass die Umweltschäden deutlich zu erkennen sind. In der Erlaubnis zur Wasserförderung und im Wassergesetz steht, dass die Förderung umweltverträglich zu erfolgen hat. Für die Kontrollen sind die Unteren Wasserbehörden zuständig, die keinen Handlungsbedarf sehen. Im Landkreis Cloppenburg wird Trinkwasser in Thülsfelde und in Hoheging gefördert. (...) Würde man das anerkannte Vorranggebiet für Trinkwasser im Süden des Landkreises mit neuen Förderbrunnen erschließen, könnte man die 52 Brunnen, aus denen jetzt das Wasser gefördert wird, entlasten und hätte auch noch Kapazitäten frei für Hitzeperioden. Der Vorstand des OOWV, der überwiegend aus Landräten und Bürgermeistern besteht, müsste das beschließen. (...)

Bernhard Rebel

Hoheging