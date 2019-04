Oppeln Europa ist eine äußerst buntscheckige Gegend, und das gilt auch für die Staaten, aus denen der Kontinent besteht. Fast überall in den Nationalstaaten gibt es ethnische und sprachliche Minderheiten. In Polen hat sich trotz der massiven Vertreibungen nach 1945 eine deutsche Minderheit gehalten. Wie schwierig das war, was die deutsche Sprache für eine Bedeutung hat und warum EU-Politik in Schlesien eine große Rolle spielt, hat Alexander Will bei „Will macht Europa“ in Oppeln erkundet.