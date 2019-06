Erinnerung an Massaker in Frankreich

Oradour-Sur-Glane /Berlin Zum 75. Jahrestag des SS-Massakers im französischen Ort Oradour-sur-Glane hat Europa-Staatsminister Michael Roth (SPD) an die Opfer erinnert. „Die Verbrechen, die Deutsche während des Zweiten Weltkriegs an unseren Nachbarn begangen haben, sind und bleiben untrennbarer Bestandteil unserer Geschichte“, erklärte Roth am Montag. Am 10. Juni 1944 hatten Soldaten eines Waffen-SS-Panzerregiments in dem Dorf 642 Franzosen ermordet, unter ihnen viele Frauen und Kinder.