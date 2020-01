Historiker regt an: Gedenktag am 8. Mai

Oranienburg Der Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Axel Drecoll, hat dazu aufgerufen, den 8. Mai 2020 bundesweit zum gesetzlichen Feiertag zu machen. Dass Berlin den 75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus „zum einmaligen gesetzlichen Feiertag erklärt hat, halte ich für ein positives Signal“, sagte Drecoll in Oranienburg. Dies sei gerade in Zeiten wichtig, in denen verstärkt versucht werde, „den Nationalsozialismus und seine Menschheitsverbrechen zu relativieren“.

Er würde begrüßen, „wenn Brandenburg und die anderen Bundesländer diesem Beispiel folgen würden“, sagte Drecoll: „Politik und Gesellschaft müssten diesen Tag dann aber auch mit erinnerungskultureller Substanz füllen.“ Er begrüße, dass der 8. Mai in Brandenburg seit 2015 ein gesetzlicher Gedenktag ist.