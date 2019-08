Osnabrück /Dresden Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat die Bewerbung seines Innenministers Boris Pistorius für den SPD-Vorsitz begrüßt. „Er ist ein versierter, erfahrener und durchsetzungsstarker Politiker und vor allem durch und durch ein Sozialdemokrat“, sagte Weil am Freitag in Hannover. Der 59-jährige Osnabrücker Pistorius, der gemeinsam mit Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping ins Rennen geht, ist seit 2013 Innenminister Niedersachsens und gilt als einer der profiliertesten Innenpolitiker der SPD. Zuletzt war er landespolitisch allerdings wegen mehrerer Sicherheitspannen in die Kritik geraten.

Unterstützung erhält Pistorius auch vom früheren SPD-Chef Sigmar Gabriel und Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies. „Für mich ist Boris der richtige Kandidat“, sagte der SPD-Politiker aus Sande. Johanne Modder aus Bunde (Kreis Leer), Vorsitzende des SPD-Bezirks Weser-Ems, bezeichnete das Duo Pistorius/Köpping als „Erfolg versprechend und aussichtsreich“. So sieht es auch der Vorsitzende der niedersächsischen SPD-Bundestagsabgeordneten, Johann Saathoff (Pewsum).