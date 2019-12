Osnabrück Die bundesweite Aktion Dreikönigssingen ist am Samstag in Osnabrück eröffnet worden. Rund 2000 als Heilige Drei Könige verkleidete Kinder nahmen mit ihren Begleitern an der Auftaktveranstaltung vor dem Dom mit Osnabrücks Bischof Franz-Josef Bode teil. Im Anschluss standen ein Marsch der Sternsinger durch die Stadt zum Historischen Rathaus sowie Aussendungsgottesdienste in vier Innenstadtkirchen auf dem Programm, der größte davon im Dom.

Die Aktion findet 2020 zum 62. Mal statt. Das Motto heißt: „Segen bringen. Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“. Rund um das Dreikönigsfest am 6. Januar werden in ganz Deutschland etwa 300 000 Mädchen und Jungen als Sternsinger von Haus zu Haus ziehen und Spenden für Hilfsprojekte in dem von der Flüchtlingskrise unmittelbar betroffenen Land sammeln.

Bischof Bode erinnerte in seiner Predigt die Kinder daran, dass die Menschen immer schon eine große Sehnsucht nach Frieden hatten. Diese Sehnsucht sei heute eher noch größer als früher. Krieg und Gewalt herrschen in vielen Ländern der Erde. Der Bischof erinnerte auch noch einmal an die Not im Libanon, wo nach Schätzungen eine Million Flüchtlinge aus Syrien leben. „An die Menschen dort denken wir heute besonders, an die Kinder dort in ihrer Angst, an die Kinder auf der Flucht, Kinder in Lagern, oft ohne Schule und Bildung.“ Bode dankte den Sternsingern für ihr Engagement. „Ihr seid wirklich Könige und Königinnen, die Segen sind und Segen bringen“, so der Bischof.

Das Geld geht den Angaben zufolge u.a. an die Adyan-Stiftung zur Unterstützung von Bildungsprogrammen in Schulen, den Jesuiten Flüchtlingsdienst sowie die Caritas im Libanon. Im Fokus der Hilfsprojekte stehe die Begegnung der verschiedenen Kulturen und Religionen, so der Präsident des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“, Dirk Bingener. Dabei solle die „Vielfalt als Reichtum“ erfahrbar werden. Darüber hinaus würden mit dem Geld weitere rund 1800 Partnerprojekte in über 100 Ländern unterstützt.

Träger des Dreikönigssingens sind das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend als Dachverband vieler katholischer Jugendorganisationen. Seit 1959 hat sich das Sternsingen zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Seither wurden rund 1,14 Milliarden Euro gesammelt für mehr als 74 000 Projekte in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa. Bei der Aktion 2019 kamen 50,2 Millionen Euro zusammen.