Osnabrück /Oldenburg Der Osnabrücker Stadtrat unterstützt die bundesweite Flüchtlingsinitiative „Seebrücke“. Das hat das Gremium mit der Mehrheit unter von SPD, FDP, Grünen, Linken, und UWG/Piraten gegen die Stimmen von Oberbürgermeister Wolfgang Griesert (CDU) und seiner Partei sowie dem Bündnis Osnabrücker Bürger (BOB) beschlossen.

Der Oberbürgermeister soll nun der Bundesregierung anbieten, dass die Stadt zusätzliche Geflüchtete, die im Mittelmeer in Seenot geraten sind, aufnehmen könne und wolle, heißt es in dem Beschluss. Der Rat appellierte an die Bundesregierung, sich verstärkt für die Bekämpfung der Fluchtursachen einzusetzen.

Das Osnabrücker Aktionsbündnis „Seebrücke“ hatte den Rat der Stadt aufgefordert, sich der Initiative einiger Städte wie Bonn, Düsseldorf und Köln zur Rettung von Flüchtlingen anzuschließen. Sie hatten zuerst angeboten, aus dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge aufzunehmen.

Auf Anfrage der NWZ äußerte ein Sprecher der Stadt Oldenburg: „Die Situation der Flüchtlinge im Mittelmeer ist nach wie vor dramatisch, deshalb hat die Stadt großes Verständnis für die ,Seebrücke’“. Eine Entscheidung über die Teilnahme sei aber noch nicht getroffen worden.

Mehr Informationen unter https://seebruecke.org