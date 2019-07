Osnabrück Die Jusos Niedersachsen haben auf ihrer Landeskonferenz in Osnabrück am Samstag einen neuen Landesvorstand gewählt. Johanna Kuipers (18 Jahre) aus Verden (Aller) und Jakob Blankenburg (21) aus Bienenbüttel im Landkreis Uelzen bilden die neue Doppelspitze des niedersächsischen Juso-Landesverbands. Kuipers, die zum ersten Mal als Landesvorsitzende kandidierte, erhielt 94,6 Prozent der Delegiertenstimmen, sie löst Amy Selbig ab. Blankenburg, der bereits seit 2017 an der Spitze des Landesverbands steht, wurde mit 91,4 Prozent wiedergewählt.

Als neue stellvertretende Vorsitzende wurden gewählt: Aaron Bishop (Landkreis Hameln-Pyrmont), Frederik Burdorf (Landkreis Osterholz), Sascha Harre (Landkreis Cuxhaven), Jessica Heister (Landkreis Cloppenburg), Ronja Laemmer­hirt (Landkreis Diepholz), Nico Möller (Osnabrück), Pia Pols (Landkreis Emsland), Daniela Rump (Landkreis Hildesheim), Kathrin Teichmann (Braunschweig), Marika Timker (Landkreis Aurich), Eike Vogt (Braunschweig), Jannes Wiesner (Landkreis Friesland).