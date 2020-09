Justiz: Kampfansage an kriminelle Clans

Osnabrück /Stade Am Donnerstag nehmen vier Staatsanwaltschaften schwerpunktmäßig den Kampf gegen Clankriminalität in Niedersachsen auf. Die Sondereinheiten wurden mit jeweils zwei zusätzlichen Staatsanwälten in Braunschweig, Hildesheim, Osnabrück und Stade eingerichtet. Ein Koordinator der Generalstaatsanwaltschaft Celle wird für die bundes- und europaweite Vernetzung der Ermittlungen zuständig sein.

Über die Arbeit der neuen Dezernate informierte Justizministerin Barbara Havliza (CDU) am Montag.

Was sollen die neuen Sondereinheiten leisten ?

Das Ziel ist es nach Angaben von Justizministerin Havliza, Clankriminalität nicht nur ab der Schwelle zur organisierten Kriminalität, sondern bereits deutlich darunter mit konsequenter Strafverfolgung zu bekämpfen. Die Zentralstellen sind künftig zuständig für Verfahren jeglicher Deliktsart gegen Menschen, die der Clankriminalität zuzuordnen sind. Sie sollen auch Schwerpunkte setzen und sich auf einzelne Clans konzentrieren.

Wie fiel die Entscheidung für die Standorte ?

Die Standorte seien entsprechend regionaler Schwerpunkte von Clankriminalität ausgewählt worden, hieß es. Für die effektive Verfolgung bedürfe es regionaler Kenntnisse. Die Zentralstelle in Osnabrück soll auch für das Gebiet der Staatsanwaltschaften in Oldenburg und Aurich zuständig sein.

Welchen Umfang hat die Clan-Kriminalität im Land ?

2019 registrierte die Polizei 1585 Straftaten im Zusammenhang mit Clankriminalität. Häufig ging es um Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Die Tatorte verteilten sich nahezu über das ganze Land, städtische Hotspots gab es kaum. Hinzu kamen Ordnungswidrigkeiten, mit denen Clanmitglieder ihre Ablehnung des Rechtsstaats zeigten.

Weshalb konzentriert sich die Justiz stärker auf Clans ?

Zwar liegt der Anteil der Straftaten im Verhältnis zur gesamten Kriminalität im Promillebereich. Es gibt aber gewalttätige Mitglieder, die nicht nur Konkurrenten, sondern auch die Polizei bedrohen. Innenminister Boris Pistorius (SPD) sieht darin eine Bedrohung des Rechtsstaats und der freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft.

Was wird bereits dagegen unternommen ?

Als erstes Bundesland erstellt Niedersachsen schon seit 2013 ein separates Lagebild zur Clankriminalität. Seit 2018 geht die Polizei im Land mit einer einheitlichen Konzeption gegen kriminelle Clans vor. Im vergangenen Jahr wurden dabei knapp 5,7 Millionen Euro sichergestellt, davon etwa 3,8 Millionen Euro in bar.

Was ist zu den mutmaßlichen Tätern bekannt ?

Mehr als die Hälfte der Verdächtigen in Niedersachsen war jünger als 30 Jahre. Etwa jeder Fünfte trat mehrfach als Täter in Erscheinung. Häufigstes Herkunftsland war Deutschland (890 Verdächtige), gefolgt vom Libanon (167) und der Türkei (162). Clankriminalität sei also kein Markenzeichen bestimmter ethnischer Gruppierungen, betont der Innenminister.