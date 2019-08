Über 200 000 Euro zu viel Lohn gezahlt

Osnabrück Eine Putzfrau hat über 200 000 Euro Gehalt zu viel bekommen. Die 27-Jährige sollte am Donnerstag in einem Berufungsverfahren am Landgericht Osnabrück erscheinen. Der Termin wurde jedoch abgesagt, weil sie sich in ihrer Heimat Bulgarien befinde und keinen Flug mehr nach Deutschland bekommen habe. Im Juni 2018 soll die Frau versehentlich 225 285 Euro Gehalt bekommen haben. Der Arbeitgeber habe das Geld zurückgefordert, aber die Frau die Rückzahlung immer wieder verzögert und finanzielle Gegenleistungen gefordert. Zudem habe sie rund 100 000 Euro durch Abhebungen und Überweisungen beiseite geschafft.