Zwei Menschen bei Unfall in Taxi gestorben

Osterholz-Scharmbeck Bei einem Auffahrunfall nahe Osterholz-Scharmbeck sind in der Nacht zum Sonntag zwei Menschen in einem Taxi gestorben. Ein 21 Jahre alter Mann war nach Darstellung der Polizei mit überhöhtem Tempo auf ihr Fahrzeug aufgefahren. Das Taxi schleuderte durch die Wucht des Aufpralls von der Straße gegen einen Baum. Der 62-jährige Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf starb. Ein 31-Jähriger, der auch im Taxi saß, starb noch an der Unfallstelle auf einer Kreisstraße.

Der 21-jährige Unfallverursacher kam mit seinem Fahrzeug neben der Straße zum Stehen und floh zu Fuß. Polizeibeamte konnten den Leichtverletzten später fassen. Gegen den Unfallfahrer wird ermittelt.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen