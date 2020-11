Nach Brand in Reihenhaus zwei Leichen entdeckt

Oyten Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Oyten im Landkreis Verden sind eine 85-Jährige und ein 86 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Eine Angehörige habe die beiden am Montagmorgen leblos im Haus gefunden und den Notruf gewählt, sagte ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod feststellen.

Demnach wohnten der Mann und die Frau in dem Haus. Zur Todesursache konnten die Ermittler zunächst keine Angaben machen. Auch die Brandursache sei bislang unklar, hieß es. Die Polizei machte zunächst keine Angaben darüber, wo das Feuer ausbrach.