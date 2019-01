Padborg /Kopenhagen /Harrislee Nun kommt das umstrittene Bauwerk doch. 70 Kilometer lang, etwa 1,50 Meter hoch über der Erde und einen halben Meter tief in der Erde wird der Zaun, der Wildschweine aus Deutschland daran hindern soll, über die Grenze nach Dänemark überzusiedeln. So will sich das Land vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP) schützen.

Am Montagvormittag rammten Arbeiter bei Padborg die ersten Pfosten des Stahlmattenzauns in den Boden. Bis Ende November soll der umgerechnet etwa 10 Millionen Euro teure Zaun fertiggestellt sein und dann entlang der kompletten Landesgrenze zwischen Deutschland und Dänemark verlaufen.

Unterbrochen wird der Grenzzaun von 20 permanenten Durchlässen, etwa für den Verkehr. Alle hundert Meter soll eine Öffnung von 20 mal 20 Zentimetern kleinen Tieren die Möglichkeit geben, das Bauwerk zu überwinden. Verläuft die Grenze am Wasser wie an der Flensburger Förde, sollen Sperren, die ins Wasser ragen, verhindern, dass die Wildschweine als gute Schwimmer diesen Weg über die Grenze nehmen.

Die dänische Regierung will mit dem Bauvorhaben die für das Land sehr wichtige Schweinezucht schützen. Laut Umweltministerium exportierten dänische Bauern 2016 Schweine für umgerechnet rund vier Milliarden Euro, davon 1,5 Milliarden Euro außerhalb der EU.

Auf der Baustelle beobachtete Mogens Dall zufrieden die Arbeiten. „Der Zaun ist lang erwartet“, erklärt der Chef des Bauernverbandes LandboSyd. Tierschützer glauben hingegen nicht an einen Erfolg des Zauns. Es handle sich bloß um Symbolpolitik, meint der Generalsekretär von WWF Dänemark, Bo Øksnebjerg.

Von der Schweinepest betroffen sind in Europa bislang vor allem osteuropäische Staaten und das Baltikum – sowie seit September 2018 Belgien. Etwa 60 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt wurde das Virus entdeckt. Wie es dahin gekommen ist? Das sei noch unklar, sagt die Sprecherin des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI), Elke Reinking. Es gebe mehrere Theorien. Das Virus breitet sich vor allem über Menschen aus – durch Tiertransporte, Jagdreisen, infizierte Lebensmittel. FLI-Sprecherin Reinking erklärt: „Der größte Risikofaktor ist der Mensch.“ Und nicht das Wildschwein.

In der deutschen Grenzgemeinde Harrislee ist die Unzufriedenheit mit dem Zaun groß. „Wir halten das für nicht verhältnismäßig“, fasst Bürgermeister Martin Ellermann die Stimmung zusammen. Ihn stört, dass gerade in einer Region, die wegen ihres grenzüberschreitenden Zusammenlebens für viele zum Vorbild geworden ist, wieder eine optische Grenze manifestiert wird. Zusammen mit den vor einigen Jahren von Dänemark wiedereingeführten Grenzkontrollen werfe das kein gutes Licht auf die Region.