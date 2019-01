34 Festnahmen in Frankreich

Paris In Frankreich ist es bei den ersten Protesten der „Gelbwesten“-Bewegung im neuen Jahr erneut zu heftigen Zusammenstößen zwischen militanten Demonstranten und Ordnungskräften gekommen. 34 Menschen wurden am Samstag nach Polizeiangaben landesweit festgenommen. Nachdem die Zahl der „Gelbwesten“ auf den Straßen zuletzt immer weiter gesunken war, stieg sie zum Jahresbeginn wieder. In ganz Frankreich waren rund 50 000 Menschen auf die Straße gegangen. Das waren mehr als am Wochenende vor Weihnachten, als etwa 39 000 Menschen demonstrierten.