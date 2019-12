Paris Der russische Präsident Wladimir Putin hat den in Berlin erschossenen Georgier als „Banditen“ und „Mörder“ bezeichnet. „In Berlin wurde ein Krieger getötet, der in Russland gesucht wurde, ein blutrünstiger und brutaler Mensch“, sagte Putin in der Nacht zum Dienstag nach dem Ukraine-Gipfel in Paris – in Anwesenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Zwei Taten warf Putin dem Georgier konkret vor:

• Der Mann habe bei einem Anschlag im Nordkaukasus den Tod von 98 Menschen – darunter 67 Sicherheitskräfte – verschuldet. Die Tat ereignete sich am 21. und 22. Juni 2004 in der Teilrepublik Inguschetien unter Führung des Terroristen Schamil Bassajew.

• Außerdem sei der Mann an einem der Anschläge auf die Moskauer Metro beteiligt gewesen. Im Jahr 2010 war die U-Bahn zwei Mal mit Sprengstoff angegriffen worden.

Putin kündigte die Ausweisung zweier deutscher Diplomaten aus Moskau als Vergeltung für die gleiche Strafmaßnahme seitens der Bundesregierung an. Den deutschen Behörden warf er vor, den „Verbrecher und Mörder“ trotz entsprechender Gesuche nicht ausgeliefert zu haben. Aus der Bundesregierung hieß es am Dienstag aber, ein solches Ersuchen sei gar nicht bekannt. Berlin wirft Moskau fehlende Kooperation bei der Aufklärung vor und hatte deshalb vergangene Woche die beiden russischen Diplomaten ausgewiesen.