Bahnverkehr in Frankreich normalisiert sich

Paris Nach wochenlangen Dauerstreiks gegen die Rentenreform hat sich der Bahnverkehr in Frankreich wieder weitgehend normalisiert. Am Montag fuhren die Züge der meisten Metrolinien in Paris wieder in normaler Taktung und den ganzen Tag über. Auf einigen Linien gab es aber noch Störungen, auch am Pariser Ostbahnhof hielten immer noch keine Metros. Auch die Vorstadtzüge fahren wieder regelmäßig – für Pendler eine große Erleichterung. Am Wochenende hatte eine wichtige Lokführergewerkschaft angekündigt, eine Streikpause einzulegen.