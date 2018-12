Paris /Berlin Keine geplünderten Läden, keine beschädigten Geschäfte und brennenden Barrikaden: Diesmal sind die befürchteten Szenarien bei den „Gelbwesten“-Protesten in Frankreich ausgeblieben. Dem Aufruf zu protestieren folgten am Samstag landesweit nur noch rund 66 000 Menschen, um die Hälfte weniger als in der Woche davor. Ist das der Anfang vom Ende, fragen sich nun viele Beobachter – oder eine Wende, weil die Forderungen der Demonstranten politischer geworden sind?

Viele der Demonstranten wollen mehr direkte Demokratie – ähnlich wie die Schweizer. Ursprünglich richtete sich die Wut der „Gelbwesten“ gegen die geplanten Steuererhöhungen auf Benzin und Diesel. Um den Konflikt zu entschärfen, hat Präsident Emmanuel Macron Maßnahmen in Milliardenhöhe versprochen.

Der Co-Vorsitzende der Linkspartei, Bernd Riexinger, wirbt für Demonstrationen nach dem Vorbild der französischen „Gelbwesten“ auch in Deutschland – zum Protest gegen die Politik der Großen Koalition. „Die Bevölkerung bei uns ist geduldiger, da dauert es länger, bis es vom Kopf in die Füße geht“, sagte er der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“.