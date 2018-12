Paris Nach den gewalttätigen Ausschreitungen bei Demonstrationen der „Gelben Westen“ haben Regierungsmitglieder die Verhängung des Ausnahmezustands nicht ausgeschlossen. „Alle Optionen müssen überprüft werden“, sagte Regierungssprecher Benjamin Griveaux am Sonntag dem Radiosender Europe 1. Es könne nicht jedes Wochenende derartige Gewalt geben.

Auch Innenminister Christophe Castaner hatte einen Ausnahmezustand nicht ausgeschlossen. „Alles, was mehr Sicherheit bringt – da habe ich kein Tabu. Ich bin bereit, mir alles anzuschauen“, sagte Castaner. Der nach den islamistischen Anschlägen in Frankreich verhängte Ausnahmezustand lief Ende 2017 aus. Bei Demonstrationen der „Gelben Westen“ war es am Samstag zu heftigen Ausschreitungen in der französischen Hauptstadt gekommen. Nach Behördenangaben wurden mehr als 130 Menschen verletzt, 412 festgenommen.

Nach den gewalttätigen Ausschreitungen in Paris hat der französische Präsident Emmanuel Macron den Triumphbogen besucht. Macron hielt am Sonntagmorgen in Begleitung von Innenminister Christophe Castaner am Grabmal des unbekannten Soldaten inne. Macron ist gerade von seiner Reise zum G20-Gipfel in Argentinien nach Frankreich zurückgekehrt. Es war das dritte Wochenende in Folge, dass die Protestgruppe „Gelbe Westen“ im ganzen Land demonstrierte. Der Protest richtet sich gegen die Reformpolitik der Regierung.

An einer Blockade der „Gelben Westen“ ist es in Südfrankreich zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Autofahrer starb, nachdem er mit seinem Wagen gegen einen Lkw geprallt war.