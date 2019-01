Paris Der französische Regierungssprecher Benjamin Griveaux hat es begrüßt, dass einige „Gelbwesten“ mit einer eigenen Liste bei der Europawahl antreten wollen. „Ich ziehe es vor, sich an der Urne offen zu stellen, statt sich hinter Pseudonymen in sozialen Netzwerken oder vermummt mit Gewalt bei Demonstrationen zu verstecken“, sagte Griveaux. Einige Mitglieder der Protestbewegung der „Gelbwesten“ hatten am Mittwochabend angekündigt, bei der Europawahl mit einer eigenen Liste antreten zu wollen. Angeführt wird die Liste von der bekannten „Gelbweste“ Ingrid Levavasseur. Sie ist Krankenpflegerin.