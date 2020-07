Frankreich-Regierung: Krisenmanager wird neuer Premier

Paris Spätestens als am Freitag vor dem Amtssitz des Premierministers Umzugskartons auftauchten, war klar: Édouard Philippe wird gehen. Nur wenige Stunden vorher waren der 49-Jährige und mit ihm die komplette französische Regierung zurückgetreten. Über eine Kabinettsumbildung wurde bereits spekuliert – Präsident Emmanuel Macron hatte schon länger einen politischen Neuanfang angestrebt. Und nun präsentierte er auch gleich den Mann, der seine Pläne künftig umsetzen soll: Jean Castex.

Jean Wer? Castex ist in der französischen Öffentlichkeit kaum bekannt, der 55-Jährige ist hochrangiger Beamter und Bürgermeister in der Stadt Prades an der Grenze zu Spanien. In der Corona-Krise koordiniert er die Lockerungen. Er kommt von den bürgerlich Rechten und arbeitete bereits unter Ex-Präsident Nicolas Sarkozy im Élyséepalast. Castex gilt als effizient, geräuschlos und gut vernetzt. Mit ihm entscheidet sich Macron also gegen eine deutliche politische Neuausrichtung – und für einen Krisenmanager.

Und Krisen – von denen hat Macron momentan genug. Nicht zuletzt wegen Corona ist der ehrgeizige 42-Jährige mit seiner Reformpolitik zunächst gescheitert. Bis zum Ende seiner Amtszeit 2022 wird er die Finanzen nicht sanieren können – das Land hat sich in der Corona-Krise massiv verschuldet. Daran, absehbar wirtschaftlich mit Deutschland mithalten zu können, ist nicht zu denken. Macron bleiben keine zwei Jahre mehr – voraussichtlich steht am Ende seiner Präsidentschaft keine Erfolgsgeschichte. Aber es soll auch kein völliges Debakel werden.

Castex und sein Vorgänger Philippe – sie unterscheidet auf den ersten Blick nicht viel. Beide haben die Kaderschmiede Ena besucht – ein Abschluss dort öffnet in Frankreich Tür und Tor für die Topetagen in Verwaltung, Diplomatie und Politik. Beide kommen von den Konservativen und gelten eher als die Macher im Hintergrund – Technokraten im Pariser Politikbetrieb. Warum also musste Philippe gehen?

Dass Veränderungen ins Haus standen, war schon länger klar. Bereits mitten in der Corona-Krise, als die Menschen im Land eingesperrt zu Hause saßen, hatte Macron erklärt, sich neu erfinden zu wollen. Nach der Schlappe bei den Kommunalwahlen dürften die Alarmglocken besonders laut geschrillt haben. Das Macron-Lager ging fast leer aus, den Grünen gelang ein beispielloser Durchmarsch.

In den vergangenen Monaten war in französischen Medien auch immer ein Konkurrenzkampf zwischen Philippe und Macron Thema. Der großgewachsene, ruhige Philippe navigierte Frankreich durch die Krise – gab den Menschen Verlässlichkeit.

Macron tauchte fast nur als Nebendarsteller in diversen Fernsehansprachen auf. Philippe überflügelte den ehrgeizigen Präsidenten in den Beliebtheitsumfragen. Macron betonte zuletzt, dass er ein enges Vertrauensverhältnis zu Philippe habe und lobte dessen Arbeit. Der wird nun als Bürgermeister nach Le Havre gehen – und manch einer spekuliert, dass er diese Zeit nutzen könnte, um sich für die Wahlen 2022 in Stellung zu bringen.