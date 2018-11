Paris Es sind Bilder und Gesten, die für ein „Nie wieder“, für ein „Wir haben es gelernt“ stehen sollen. Bundeskanzlerin Angela Merkel Hand in Hand, Schulter an Schulter mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron auf einer Waldlichtung bei Compiègne 80 Kilometer nördlich von Paris. An dem Ort, an dem vor 100 Jahren der Erste Weltkrieg mit einem Waffenstillstand, der einer Kapitulation Deutschlands gleichkam, beendet wurde.

Einen Tag später schreiten sie dann – im Regen – gemeinsam mit rund 70 anderen Staats- und Regierungschefs zum Pariser Triumphbogen. Dort liegt einer der mehr als neun Millionen gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs begraben.

US-Präsident Donald Trump ist dabei, der russische Staatschef Wladimir Putin und auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Gemeinsam verfolgen sie ein rund einstündiges, bewegendes Programm, das an das unfassbare, durch Großmachtstreben und extremen Nationalismus ausgelöste Grauen des Krieges erinnert.

Jugendliche lesen auf Englisch, Französisch und Chinesisch Erlebnisberichte von Kriegsteilnehmern vor. „Das war eine furchtbare Welt und ein schweres Leben“, zitiert eine Schülerin auf Deutsch aus einem Werk des deutschen Soldaten und Schriftstellers Erich Maria Remarque (1898-1970).

Das Töten auf dem Schlachtfeld hatte in dem 1914 begonnenen Krieg erstmals industrielle Ausmaße angenommen. Neuerungen wie die Eisenbahn, das Maschinengewehr und schnell feuernde Artillerie beschleunigten und intensivierten die Kriegsführung in einer Weise, wie man sie bisher nie erfahren hatte. Auch Giftgas wurde erstmals eingesetzt. Der Krieg wird von Historikern auch als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet.

Doch haben die Lehren aus dem Ersten Weltkrieg für Politiker wie Trump, Putin oder Erdogan überhaupt irgendeine Bedeutung? „Zum ersten Mal in der Geschichte haben wir ein Amerika, das der Idee eines vereinten Europas nicht wohlgesonnen ist“, kommentierte EU-Ratspräsident Donald Tusk verbittert.

Macron rief seine Gäste am Sonntag eindringlich dazu auf, nicht einzig und allein an die Interessen des eigenen Landes zu denken.