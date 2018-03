Paris /Jerusalem Der Mord an der 85-jährigen Holocaust-Überlebenden Mireille Knoll in Paris erschüttert Frankreich. Staatschef Emmanuel Macron sprach von einem „entsetzlichen Verbrechen“ und sicherte einen entschlossenen Kampf gegen den Antisemitismus zu.

Die französische Justiz nahm zwei Verdächtige in Untersuchungshaft. Ihnen werde vorsätzliche Tötung aufgrund der tatsächlichen oder vermeintlichen Zugehörigkeit des Opfers zu einer Religion vorgeworfen, bestätigten Justizkreise am Dienstag. Die Verdächtigen wurden 1989 und 1996 geboren – ein präzises Alter wurde nicht mitgeteilt. Laut der Zeitung „Le Parisien“ war der 28 oder 29 Jahre alte Verdächtige ein Nachbar der Frau; er habe wegen eines sexuellen Angriffs auf eine Minderjährige bereits im Gefängnis gesessen.

Die 85-jährige Frau war laut einer Mitteilung des jüdischen Dachverbands am Freitag tot in ihrer ausgebrannten Wohnung in Paris gefunden worden. Nach einem Bericht von „Le Parisien“ waren an der verkohlten Leiche Spuren von Messerstichen gefunden worden.

Mireille Knoll sei als Mädchen 1942 nur knapp der „Razzia vom Vélodrome d’Hiver“ entkommen, berichtete der Anwalt der Familie, Gilles-William Goldnadel. Damals hatten französische Polizisten auf Veranlassung der deutschen Besatzer 13 000 Juden festgenommen. Die meisten von ihnen wurden ins Konzentrationslager Auschwitz gebracht und ermordet.

Als besonders empörend wird in Israel empfunden, dass Knoll den Holocaust überlebt und dann ein so schreckliches Ende gefunden hat. Israels Erziehungsminister Naftali Bennett forderte Frankreich dazu auf, seine jüdischen Bürger zu schützen. „In Frankreich wie im Rest Europas muss Antisemitismus durch Aktionen, nicht durch Worte bekämpft werden.“ Nach jüngsten Schätzungen leben 456 000 Juden in Frankreich, es ist die größte jüdische Gemeinde Europas.

Jessica Knoll, die in Israel lebende Enkelin des Opfers, sagte dem israelischen Armeesender am Dienstag, ihre Großmutter habe den verdächtigten Nachbarn seit 20 Jahren gekannt. Wie sie fühlen sich immer mehr Juden angesichts von Anschlägen und antisemitischen Übergriffen nicht mehr sicher in Frankreich. Rund 27 000 Juden sind nach Angaben der Jewish Agency in den vergangenen fünf Jahren aus Frankreich nach Israel ausgewandert – in den fünf Jahren davor waren es weniger als 10 000.

Knolls zweite Enkelin Noa Goldfarb schrieb bei Facebook: „Vor 20 Jahren habe ich Paris verlassen, weil ich wusste, dass ich dort keine Zukunft habe – weder ich noch das jüdische Volk.“ Sie habe sich aber nicht träumen lassen, „dass ich meine Angehörigen an einem Ort zurücklasse, an dem Terror und Grausamkeit zu einem so traurigen Ende führen würden“.

Vor knapp einem Jahr erschütterte bereits ein Mord an einer Rentnerin die jüdische Gemeinschaft in Paris. Der Fall von Sarah Halimi hatte Kritik ausgelöst, weil die Ermittler zunächst nicht explizit von einem antisemitischen Motiv ausgegangen waren.