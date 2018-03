Paris „Lüge“, „Manipulation“, „kein Beweis“: Mit üblicher Verve und harten Worten weist Nicolas Sarkozy Vorwürfe in der Affäre um angeblich illegale Wahlkampfgelder vom Regime des damaligen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi von sich. Schon seit sieben Jahren durchlebe er „die Hölle dieser Verleumdung“, beklagte der frühere französische Staatspräsident laut Tageszeitung „Le Figaro“ vor Ermittlungsrichtern.

Die Juristen ließen sich aber nicht davon abhalten, am Mittwochabend gegen den 63-Jährigen ein Ermittlungsverfahren zu eröffnen. Der konservative Politiker durfte den Polizeigewahrsam in Nanterre bei Paris zwar nach zwei Tagen verlassen und nach Hause zurückkehren. Doch er steht unter Justizaufsicht. Die Tageszeitung „Le Monde“ erfuhr, dass er mit bestimmten Menschen nicht Kontakt haben und gewisse Länder nicht bereisen darf.

Die Richter formulierten am Ende folgende Vorwürfe: Bestechlichkeit, unerlaubte Wahlkampffinanzierung und Beihilfe zur Veruntreuung öffentlicher Gelder Libyens. Das ist laut Medien ein schwerer Schlag für den einst mächtigen Vollblutpolitiker, den viele immer noch als „Paten der bürgerlichen Rechten“ sehen.

Was haben die Ermittler nach den jahrelangen Recherchen zur offensichtlich thrillerartigen „Libyen-Connection“ in der Hand? Darüber wird in Frankreich gerätselt, denn die Akten sind geheim. Sarkozy, der von 2007 bis 2012 im Élyséepalast regierte, ist jedenfalls überzeugt, es gebe keinen „materiellen Beweis“ – sondern lediglich Erklärungen Gaddafis, seiner Familienangehörigen und von anderen.