Paris Frankreichs Regierung und Präsident Emmanuel Macron stehen wegen ihres Kurses in der Migrationspolitik unter Druck. Das Kabinett hat am Mittwoch ein neues Asyl- und Einwanderungsgesetz vorgelegt.

Warum verschärft

Frankreich jetzt Regeln ?

Während die Zahl der Asylanträge in Deutschland 2017 deutlich zurückging, stieg sie in Frankreich weiter. Zudem gibt es ganz offensichtliche Probleme: Migranten schlafen in Paris auf der Straße, die Wartezeiten für das Stellen eines Asylantrags sind lang. Und die Regierung fürchtet, dass in anderen EU-Ländern abgelehnte Asylbewerber ins Land kommen könnten – vor allem aus Deutschland. Es dürfte auch darum gehen, der Rechtsaußenpartei Front National keine offene Flanke zu bieten. Jedenfalls warnte Innenminister Gérard Collomb, wenn gewisse Probleme nicht gelöst würden, führe das zu einer „Extremisierung“.

Wie stark ist Frankreich von der Krise betroffen ?

Insgesamt deutlich weniger als Deutschland, wo in drei Jahren mehr als 1,4 Millionen Asylanträge (Erst- und Folgeanträge) gestellt wurden. In Frankreich waren es im gleichen Zeitraum nur rund 266 000 Anträge, davon gut 100 000 im vergangenen Jahr. Allerdings gibt es mehrere Brennpunkte: neben Paris vor allem Calais, wo sich weiterhin Menschen sammeln, die illegal nach Großbritannien gelangen wollen. Und an der Côte d’Azur und in den Alpen versuchen Migranten, die per Boot nach Italien gekommen sind, weiter nach Frankreich zu gelangen. Die Polizei fängt hier zahlreiche Menschen ab und schickt sie zurück.

Was sieht der neue

Gesetzentwurf vor ?

Asylanträge sollen künftig im Durchschnitt innerhalb von sechs Monaten endgültig entschieden werden. Bislang sind es nach Angaben der Zeitung „Le Monde“ rund vier Monate beim Flüchtlingsamt plus fünf Monate im Berufungsverfahren. Asylbewerber sollen künftig weniger Zeit haben, um Einspruch gegen einen negativen Bescheid einzulegen. Die maximale Dauer der Abschiebehaft soll mehr als verdoppelt werden, auf rund 4,5 Monate. In Deutschland sind allerdings bis zu 18 Monate möglich.

Welche Kritik gibt es

an den Plänen ?

Asylrechtsorganisationen halten die Orientierung des Textes für zu repressiv. Gewisse Punkte „bedrohen oder schwächen das Asylrecht und die Grundrechte der Betroffenen“, kritisiert die Organisation France Terre d’Asile – beispielsweise die kürzere Einspruchsfrist. Es gibt auch Zweifel an der Wirksamkeit: Eine längere Abschiebehaft ändert beispielsweise nichts daran, wenn ein Herkunftsland sich bei Abschiebungen querstellt. Beim Flüchtlingsamt Ofpra hatten Gewerkschaften aus Protest zum Streik aufgerufen. „Dieser Text macht uns die richtige Anwendung der Genfer Konvention (zum Status von Flüchtlingen) unmöglich“, sagte die Gewerkschafterin Sylvie Charvin der Zeitung „Libération“. Die Front National dagegen bemängelte die Maßnahmen bereits als viel zu lasch.

Warum ist das Thema

für Macron heikel ?

Es polarisiert die Gesellschaft, und erstmals ist bei einem wichtigen Thema auch aus der Fraktion seiner Regierungspartei ein Grummeln zu hören. Im Wahlkampf hatte Macron stets das Asylrecht hochgehalten – manche werfen ihm nun vor, diesem Humanismus nicht gerecht zu werden. Er selbst setzt auf einen Zweiklang: Einerseits hart durchgreifen, um andererseits tatsächlich Schutzberechtigte besser aufzunehmen. Die Regierung flankierte jedenfalls ihr Asylgesetz mit der Ankündigung, auch mehr für die Integration zu tun.