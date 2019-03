Paris verbietet Gelbwesten-Demos

Paris Der neue Pariser Polizeipräsident Didier Lallement hat „Gelbwesten“-Demonstrationen an diesem Samstag an mehreren Orten in Paris verboten. Dazu zählen der Prachtboulevard Champs-Élysées und die angrenzenden Straßen, der Place de l’Etoile mit dem Triumphbogen, die Gegend um den Élyséepalast und die Nationalversammlung, hieß es in einer Mitteilung. Begründet wird das Vorgehen mit der Gewalt bei den vergangenen Protesten. Auch die Behörden in Toulouse und Nizza haben „Gelbwesten“-Demonstrationen auf zentralen Plätzen verboten.