Paris Die Proteste gegen die französische Regierung weiten sich aus. Bei Demonstrationen gegen Reformen im Bildungsbereich wurden am Donnerstag in der Nähe von Paris 146 Menschen festgenommen. Dabei handelte es sich vor allem um Schüler, die in der Nähe einer Schule in Mantes-la-Jolie protestiert hatten, erklärte die Polizei. Sie hätten in dem Ort randaliert.

Seit Mitte November protestieren die „Gelben Westen“ in Frankreich gegen höhere Steuern – es kam zu gewalttätigen Ausschreitungen. Der Protest hat sich inzwischen ausgedehnt, in der kommenden Woche wollen auch die Landwirte demonstrieren. Schüler und Studenten blockieren seit Montag Bildungseinrichtungen.

Wenn der Bildungsminister nicht bald eine starke Antwort gebe, werde es Todesfälle geben, warnte der Präsident der Schülerunion, Louis Boyard, im Sender BFMTV. Nach Angaben des Senders waren im Großraum Paris rund hundert Bildungseinrichtungen von den Aktionen betroffen. Auch an Hochschulen gab es Proteste, die Lage war teilweise angespannt. Einige Bereiche der Pariser Universität Sorbonne blieben am Donnerstag geschlossen, teilte die Hochschule mit. Medienberichten zufolge hatten zuvor mehrere Menschen versucht, Teile der Universität zu besetzen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Mittwochabend angekündigt, die geplanten Steuererhöhungen für Benzin und Diesel für das Jahr 2019 außer Kraft zu setzen. An diesen Erhöhungen hatte sich der Protest der „Gelben Westen“ entzündet. Am Donnerstagnachmittag gab Ministerpräsident Édouard Philippe eine Regierungserklärung zu den geplanten Steuern im Senat. Bereits am Mittwoch hatte er sich vor der Nationalversammlung erklärt. Macron selbst hielt sich nach seiner Rückkehr vom G 20-Gipfel in Argentinien mit öffentlichen Auftritten zurück.

Unterdessen wappnet sich Frankreich für weitere Krawalle. Für Samstag seien 65 000 Polizisten und andere Ordnungskräfte mobilisiert worden, teilte Philippe mit. Rund um den Pariser Triumphbogen ist Polizei im Einsatz. Die Zugänge zu dem Wahrzeichen sind gesperrt. Auch der Eiffelturm wird am Samstag für Besucher geschlossen bleiben. Die Oper und einige Museen wollen ebenfalls nicht öffnen. Läden auf der Prachtstraße Champs-Élysées sind gesichert.

Demonstranten hatten sich am vergangenen Wochenende in Paris Straßenschlachten mit der Polizei in der Hauptstadt geliefert, Autos gingen in Flammen auf, Geschäfte wurden geplündert. Die Polizei nahm mehr als 400 Menschen fest.