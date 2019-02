Paris Rund drei Monate nach Beginn der Proteste ist es bei „Gelbwesten“-Demonstrationen in Paris erneut zu Ausschreitungen mit mindestens einem Schwerverletzten gekommen. Vor der Pariser Nationalversammlung gab es am Samstag Zusammenstöße zwischen „Gelbwesten“-Aktivisten und den Sicherheitskräften. Auch in anderen Städten des Landes wie Bordeaux, Toulouse und Lyon gingen wieder Tausende auf die Straße. Die Zahl der Demonstranten sinkt allerdings von Woche von zu Woche. Bis zum Abend zählte das Innenministerium 51 400 Demonstranten im ganzen Land, davon rund 4000 in Paris. Am vergangenen Wochenende waren es 58 600 landesweit und 10 500 in der Hauptstadt. Dutzende Menschen wurden festgenommen.

Die Bewegung hatte im November mit Protesten gegen geplante Benzinpreiserhöhungen begonnen, richtet sich inzwischen aber allgemein gegen die Reformpolitik der Mitte-Regierung von Präsident Emmanuel Macron. Ein weitereres Konfliktthema ist die als zu niedrig empfundene Kaufkraft.

Einige „Gelbwesten“-Aktivisten sollen in Paris versucht haben, Zäune am Eingang der Nationalversammlung zu durchbrechen, wie der Sender Franceinfo berichtete. Sicherheitskräfte versuchten, das zu verhindern. Ein Mann wurde dabei schwer an der Hand verletzt und hat vier Finger verloren, wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Polizeipräfektur berichtete. Das Opfer trug keine gelbe Weste, es soll sich um einen Fotografen der „Gelbwesten“ handeln. Berichten zufolge soll eine Blendgranate für die Verletzung verantwortlich sein.

Seit Beginn der Demonstrationen wurden aufseiten der Sicherheitskräfte und der Demonstranten zahlreiche Menschen verletzt – über die genauen Zahlen herrscht Uneinigkeit. Immer wieder in der Kritik steht dabei auch das Vorgehen der Polizei gegen die „Gelbwesten“.

Besonders über den Einsatz von Hartgummigeschossen wird viel diskutiert. Sie können besonders schwere Verletzungen verursachen. Im Netz kursieren zahlreiche Fotos und Videos, die zeigen sollen, dass die Geschosse etliche Demonstranten ernsthaft verletzt haben – etwa im Gesicht. Aufsehen erregte der „Gelbwesten“-Aktivist Jérôme Rodrigues, der von so einem Geschoss am Auge getroffen wurde. Die Regierung wies das allerdings zurück.

Nach einer aktuellen Umfrage spricht sich eine deutliche Mehrheit der Franzosen für ein Referendum in den kommenden Monaten aus. Ein solches Referendum ist eine Forderung vieler „Gelbwesten“ – sollte es dazu kommen, ist jedoch noch unklar, über welche Themen überhaupt abgestimmt würde. 73 Prozent der Befragten sind für eine solche Volksabstimmung, wie das Meinungsforschungsinstitut Ifop für die Zeitung „Journal du Dimanche“ ermittelte.