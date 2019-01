Paris Das zehnte Wochenende in Folge haben sich in Frankreich erneut Zehntausende Gelbwesten zu Protesten versammelt. Die Aktionen verliefen weitgehend friedlich. Laut Angaben des Innenministeriums nahmen am Samstag in ganz Frankreich 84 000 Demonstranten an den Kundgebungen teil – so viele wie an dem Wochenende davor. Auch diesmal fanden die Proteste gegen die Reformpolitik der Mitte-Rechts-Regierung unter starken Sicherheitsmaßnahmen statt: 80 000 Polizisten waren im Einsatz, 5000 in Paris.

Dort versammelten sich die Demonstranten in der Nähe des Eiffelturms. Auf Spruchbändern war zu lesen „Macron tritt zurück“ und „Freiheit, Gleichheit, Flashball“ in Anspielung auf den Polizei-Einsatz von Gummigeschossen. Laut des Kollektivs „Désarmons-les!“ (etwa: Entwaffnen wir sie) sollen dadurch mehr als 100 Menschen verletzt worden sein; in 15 Fällen sollen die Betroffenen ein Auge verloren haben.