Ausschreitungen bei Protest der „Gelbwesten“

Paris /Straßburg Bei Protesten von etwa 2000 Anhängern der „Gelbwesten“ ist es in der elsässischen Metropole Straßburg zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei setzte Tränengas ein, es gab 42 Festnahmen. Aufseiten der Sicherheitskräfte und der Demonstranten wurden am Samstag jeweils drei Menschen verletzt. Die Proteste der „Gelbwesten“ gegen die Regierungspolitik gingen im gesamten Land weiter, aber mit sinkendem Zulauf. Laut Behörden demonstrierten 23 600 Menschen – am vergangenen Wochenende waren es noch 27 900 gewesen. Die „Gelbwesten“ demonstrieren seit November gegen die Reformpolitik von Staatschef Emmanuel Macron. Der war am Donnerstag nach einer monatelangen Bürgerdebatte seinen Landsleuten mit weiteren Zugeständnissen entgegengekommen.