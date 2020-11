Parlamente sollten größere Rolle spielen

Frage: Seit Monaten bestimmt die Corona-Krise die Arbeit der Landespolitik. Wie hat der Landtag diese Herausforderung bisher gemeistert, wie steht es um die stärkere Einbindung des Parlaments in die Verordnungen und Beschlüsse?

Andretta: Das Parlament blieb in dieser schwierigen Zeit immer arbeits- und handlungsfähig. Der Landtag trat mehrmals zu Sondersitzungen zusammen, um rasch auf die Entwicklungen der Pandemie reagieren zu können und Hilfsprogramme auf den Weg zu bringen. Die Abgeordneten nahmen ihr Recht auf Auskunft und Unterrichtung durch die Landesregierung intensiv wahr, der Gesundheitsausschuss tagte teilweise mehrmals wöchentlich, ein Corona-Sonderausschuss wurde eingerichtet. Kurzum, der Landtag hat sich in der Krise bewährt, die Demokratie ist nicht außer Kraft gesetzt. Ich bin jedoch überzeugt: Je länger Grundrechtseinschnitte dauern, umso mehr bedarf es der Legitimation durch den Gesetzgeber. Daher wird auch von Abgeordneten – ich finde zu Recht – gefordert, dass die Parlamente eine größere Rolle spielen müssen.

Frage: Nicht erst seit der Corona-Epidemie wird von einigen Gruppen die Legitimität und Glaubwürdigkeit der Politik in Gänze infrage gestellt. Hat sich vor diesem Hintergrund die Debattenkultur im Landtag verändert, gibt es ein verstärktes Bemühen um Respekt und Sachlichkeit, möglicherweise auch ein besseres Erklären von politischem Handeln?

Andretta: Stimmt, die Behauptung, dass Vertreter etablierter Parteien Politik gegen den „wahren Volkswillen“ machen und ihnen nicht zu trauen ist, ist nicht neu. Sie gehört zum Arsenal von Rechtspopulismus und Verschwörungsglauben. Auch wenn diese Demokratieverächter sich aktuell lautstark zu Wort melden, so sind sie doch nur eine kleine Minderheit. Die große Mehrheit der Menschen trägt die Maßnahmen zum Infektionsschutz mit. Ein wichtiger Punkt ist dabei das Vertrauen in die Entscheidungen der Politik. Dieses zu stärken, dazu können die Parlamente entscheidend beitragen. Hier spiegeln sich in den Debatten die Sorgen, Ängste und Wünsche der Menschen wider. Die Regierung muss die Maßnahmen erklären, die Abgeordneten streiten um die Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen und ringen um die besten Lösungen – transparent, öffentlich und nachvollziehbar.